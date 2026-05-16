В Омске появился новый экскурсионный маршрут

Новый экскурсионный маршрут разработали в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Экскурсия объединяет прошлое и настоящее города в единую историю, сообщили в Министерстве культуры Омской области.
Маршрут «Город впечатлений. Омск» рассчитан как на туристов, так и на омичей, которым интересно увидеть привычные места под новым углом. В него вошли шесть локаций: Омская крепость, творческое пространство «Вектор», Любинский проспект, парк «Зеленый остров», микрорайон Модерн и «G-Drive Арена».
Организаторы подчеркивают, что маршрут выходит за рамки традиционной экскурсии благодаря интерактивным элементам. В частности, участникам предложат поездки на электромобиле Tesla и на мотоциклах. За счет этого тур становится не только познавательным, но и более динамичным и необычным.
«Маршрут комбинированный: исторический центр туристы пройдут пешком, в отдаленные точки будут доставляться на комфортабельном автобусе. На всем протяжении пути с группой работают аккредитованные экскурсоводы, предусмотрен обед», — рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.
Продолжительность полного маршрута составляет шесть часов. Первые туристы смогут отправиться в урбан-тур уже в июне.
