В Красноярском крае стартовал ремонт участков трассы Емельяново — Устюг

Ремонт двух участков дороги Емельяново — Устюг начался в Красноярском крае, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы выполнят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты отремонтируют в общей сложности 8,8 км трассы. В этом сезоне работы пройдут на отрезках с 1-го по 4-й километр, а также с 17-го по 23-й километр. Там уложат новое асфальтобетонное покрытие, в том числе на примыканиях и на мосту через реку Калат, ликвидируют пучинистые участки, укрепят обочины и расчистят кюветы от травы и кустарников, чтобы восстановить водоотвод.
Сейчас мастера укладывают выравнивающий слой асфальтобетона на участке вблизи села Устюг и готовятся к замене грунта на пучинистых участках. После этого они приступят к устройству верхнего слоя покрытия. На время работ движение ограничено и осуществляется по одной полосе.
Напомним, что всего в этом году по нацпроекту проведут ремонт на 59 объектах региональной дорожной сети. В планах восстановить 168 км покрытия дорог и ввести в эксплуатацию 250 пог. м мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.