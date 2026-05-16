В Красноярском крае стартовал ремонт участков трассы Емельяново — Устюг

Специалисты отремонтируют в общей сложности 8,8 км трассы. В этом сезоне работы пройдут на отрезках с 1-го по 4-й километр, а также с 17-го по 23-й километр. Там уложат новое асфальтобетонное покрытие, в том числе на примыканиях и на мосту через реку Калат, ликвидируют пучинистые участки, укрепят обочины и расчистят кюветы от травы и кустарников, чтобы восстановить водоотвод.