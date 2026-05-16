Труппа Мариупольского драмтеатра впервые посетит Верхневолжье с гастролями

Творческий коллектив Мариупольского республиканского академического ордена «Знак почета» русского драматического театра впервые приедет с гастролями в Тверскую область при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства Верхневолжья.
Спектакли представят на двух площадках. Так, 23 мая состоится выступление творческого коллектива из Мариуполя на сцене Тверского академического театра драмы. А 26 и 27 мая зрителям покажут постановки в Вышневолоцком областном драматическом театре. Организатором гастрольного тура выступит «Росконцерт».
Для самых юных зрителей артисты из Мариуполя подготовили музыкальную сказку «Царевна-лягушка». Это яркий, полный юмора и веселья спектакль с оригинальными номерами. Взрослым зрителям представят водевиль «Любимчик императрицы», основанный на мемуарах Луи Филиппа де Сегюра — французского дипломата и посла при дворе российской императрицы Екатерины II.
История русского драматического театра в Мариуполе насчитывает почти полтора столетия. Первое упоминание о работе в городе профессиональной труппы под управлением местного жителя Василия Шаповалова относится к 1878 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.