В Бутурлиновке Воронежской области отремонтируют теплотрассу

Кроме того, в 2026 году в регионе продолжат уже начатые проекты в сфере ЖКХ. Так, в Калачеевском районе Воронежской области реконструкцию водозабора «Пришиб» уже завершили на 15,9%. Кроме того, на улицах Дачной и 1 Мая в городе Калаче специалисты продолжают капитальный ремонт 0,7 км коммунальных сетей. Завершены уже 50% работ. Еще специалисты реконструируют водозаборные сооружения на улице Майской в селе Хохол.