В Бутурлиновке Воронежской области отремонтируют теплотрассу

Тепловые сети протяженностью 1,6 км обновят в городе Бутурлиновке Воронежской области, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточняется, что в порядок приведут сети, тянущиеся по семи улицам города. Это позволит улучшить теплоснабжение в домах, где проживают более тысячи человек.
Кроме того, в 2026 году в регионе продолжат уже начатые проекты в сфере ЖКХ. Так, в Калачеевском районе Воронежской области реконструкцию водозабора «Пришиб» уже завершили на 15,9%. Кроме того, на улицах Дачной и 1 Мая в городе Калаче специалисты продолжают капитальный ремонт 0,7 км коммунальных сетей. Завершены уже 50% работ. Еще специалисты реконструируют водозаборные сооружения на улице Майской в селе Хохол.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.