В Дагестане от мусора очистили территорию заказника «Андрейаульский»

В порядок привели лесные массивы и прибрежные зоны.

Масштабный субботник провели на территории заказника «Андрейаульский» в Дагестане, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Экологические благополучие».

Участие в субботнике приняли сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов Минприроды Дагестана, а также неравнодушные местные жители. Вместе они привели в порядок лесные массивы и прибрежные зоны в заказнике.

В Минприроды Дагестана напоминают о необходимости соблюдать чистоту при посещении заповедной зоны. Заказник является домом для множества редких видов животных и птиц: косуль, кабанов, рысей, беркутов, черных аистов и стервятников.

Уточним, что «Андрейаульский» был создан в 1977 году для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в предгорьях междуречья Акташа и Сулака. Основная часть заповедной территории занята широколиственными лесами, в водоемах насчитывается до 20 видов рыб.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

