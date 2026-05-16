В Дагестане от мусора очистили территорию заказника «Андрейаульский»

Масштабный субботник провели на территории заказника «Андрейаульский» в Дагестане, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Экологические благополучие».
Участие в субботнике приняли сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов Минприроды Дагестана, а также неравнодушные местные жители. Вместе они привели в порядок лесные массивы и прибрежные зоны в заказнике.
В Минприроды Дагестана напоминают о необходимости соблюдать чистоту при посещении заповедной зоны. Заказник является домом для множества редких видов животных и птиц: косуль, кабанов, рысей, беркутов, черных аистов и стервятников.
Уточним, что «Андрейаульский» был создан в 1977 году для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в предгорьях междуречья Акташа и Сулака. Основная часть заповедной территории занята широколиственными лесами, в водоемах насчитывается до 20 видов рыб.
