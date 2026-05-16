Какой сегодня праздник: День дворника

День рождения Интернета отмечают ежегодно 17 мая. Это неофициальный праздник, посвященный появлению и развитию глобальной сети, которая изменила жизнь миллиардов людей. Дата выбрана в честь события 1991 года: 17 мая был официально утвержден единый стандарт интернет‑страниц — WWW (World Wide Web, или «Всемирная паутина»). Это стало ключевым шагом к современному облику Интернета. Первый веб‑сайт, созданный в 1991 году, работает до сих пор. В 1993 году появился браузер Mosaic — он сделал Интернет доступным для широкой аудитории. Сегодня в мире насчитывается более миллиона веб‑серверов, а доступ к сети имеют миллиарды людей. Благодаря Интернету изменились способы общения, работы, обучения и развлечений — теперь можно работать удаленно, учиться онлайн, покупать товары и услуги из дома.