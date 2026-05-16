Какой сегодня праздник: День дворника

День дворника посвящен людям, которые обеспечивают чистоту и порядок на улицах, во дворах и общественных пространствах. Он призван подчеркнуть важность этой профессии для комфортной городской среды. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье мая, которое часто совпадает с периодом активной весенней уборки. Профессия дворника существует в России с XVII века (еще при царе Алексее Михайловиче в 1649 году был издан «Наказ о градском благочинии»). При Петре I поддержание чистоты стало обязательным требованием. В современной России праздник стал способом выразить благодарность людям, чей труд часто остается незамеченным.
Всемирный день выпечки — неформальный праздник, посвященный искусству приготовления мучных и кондитерских изделий. Он призван отметить важную роль выпечки в культуре, традициях и повседневной жизни разных народов. Праздник появился в 2012 году по инициативе нидерландско‑британской корпорации для продвижения своей продукции — выпечки с использованием маргарина. В этот день принято готовить дома хлеб, кексы, печенье, пироги, булочки, вафли, торты и другие изделия. Одна из древнейших находок — печенье возрастом около 1300 лет. Его обнаружили в 1915 году в гробнице китайского императора. В коробке сохранились тарталетки из проса с начинкой, напоминающей варенье.
День рождения Интернета отмечают ежегодно 17 мая. Это неофициальный праздник, посвященный появлению и развитию глобальной сети, которая изменила жизнь миллиардов людей. Дата выбрана в честь события 1991 года: 17 мая был официально утвержден единый стандарт интернет‑страниц — WWW (World Wide Web, или «Всемирная паутина»). Это стало ключевым шагом к современному облику Интернета. Первый веб‑сайт, созданный в 1991 году, работает до сих пор. В 1993 году появился браузер Mosaic — он сделал Интернет доступным для широкой аудитории. Сегодня в мире насчитывается более миллиона веб‑серверов, а доступ к сети имеют миллиарды людей. Благодаря Интернету изменились способы общения, работы, обучения и развлечений — теперь можно работать удаленно, учиться онлайн, покупать товары и услуги из дома.