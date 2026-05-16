Павел Дуров заявил, что соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в субботу, 16 мая, заявил, что он «скучает по иранским фейерверкам», которые, по его словам, помогли очистить Дубай от легко впечатлимых людей.
— Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Система ПВО ОАЭ показала себя отлично под огнем. За 0 процентов налога мы получаем лучшую защиту, чем европейцы, платящие 50 процентов, — написал Дуров в своем Telegram-канале.
4 апреля в посольстве России в Абу-Даби сообщили, что россиянка пострадала в результате инцидента со сбитым иранским беспилотником в ОАЭ. Она сама обратилась в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь и в тот же день отпустили домой.
11 марта в районе аэропорта Дубая в результате падения двух иранских дронов пострадали четыре человека. По данным правительства города, двое граждан Ганы и один гражданин Бангладеш получили незначительные травмы, а гражданин Индии — травмы средней тяжести.
8 марта СМИ сообщили, что власти ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.