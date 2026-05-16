Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил Гагинский муниципальный округ

В рамках визита состоялись встречи с жителями, представителями администрации, работниками учреждений культуры и образования, а также волонтёрами.

Источник: Нижегородская правда

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по энергетике Юрий Станкевич посетил Гагинский муниципальный округ Нижегородской области с рабочей поездкой. В рамках визита состоялись встречи с жителями, представителями администрации, работниками учреждений культуры и образования, а также волонтёрами.

В Гагино обсуждались ключевые вопросы развития сельских территорий: реализация федеральных решений, перспективы привлечения дополнительного финансирования, кадровая обеспеченность, поддержка молодых специалистов и доступность программ сельской ипотеки.

Одной из центральных тем стала необходимость создания условий для закрепления молодёжи на селе. Жители выступили с предложениями по совершенствованию программ комплексного развития сельских территорий и расширению механизмов льготной сельской ипотеки.

Отдельное внимание было уделено вопросам социальной поддержки многодетных семей, в том числе инициативе о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей.

Юрий Станкевич отметил, что на встречах с жителями обсуждались действительно важные для территории темы, а люди поднимали конкретные вопросы и вносили свои предложения.

Также в ходе встречи рассматривались вопросы рационального использования лесных ресурсов, включая возможности санитарной очистки леса и заготовки валежника гражданами.

По пути в Нижний Новгород депутат посетил село Ветошкино, где встретился с волонтёрами, оказывающими поддержку участникам специальной военной операции. Активисты занимаются изготовлением маскировочных сетей, индивидуальных накидок и комплектов «сухого душа». Парламентарий выразил благодарность добровольцам за их вклад и подчеркнул готовность оказывать содействие волонтёрскому штабу.

Подводя итоги поездки, Юрий Станкевич подчеркнул, что в ходе живого и максимально откровенного диалога с жителями определяются приоритеты предвыборной Народной программы партии «Единая Россия» для последующего взаимодействия с правительством. По его словам, такой формат работы позволяет решать вопросы, о которых говорят жители, в части дальнейшего развития объектов социальной сферы — поликлиник, больниц, школ, детских садов, домов культуры и молодёжных центров.

Все обращения и предложения жителей Гагинского округа взяты депутатом в работу. Работа по развитию сельских территорий будет продолжена.

