Астраханскую поликлинику № 3 оснастили аппаратом для анализа состава тела

Новый аппарат позволит медикам оценить точное соотношение жировой и мышечной ткани пациента, объем минеральных веществ и жидкости в организме. После исследования формируется детализированный протокол. На основе этих данных врач сможет рассчитать базальный обмен веществ, установить степень отечности, выявить возможный дисбаланс в распределении мышечной и жировой ткани по участкам тела. Также информацию, полученную за счет биоимпедансного анализа, используют, чтобы сформировать для пациента персональные рекомендации по коррекции питания, физической активности и образа жизни в целом.