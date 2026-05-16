Астраханскую поликлинику № 3 оснастили аппаратом для анализа состава тела

Аппарат для биоимпедансного анализа состава тела установили в центре здоровья городской поликлиники № 3 в Астрахани. Современный прибор закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новый аппарат позволит медикам оценить точное соотношение жировой и мышечной ткани пациента, объем минеральных веществ и жидкости в организме. После исследования формируется детализированный протокол. На основе этих данных врач сможет рассчитать базальный обмен веществ, установить степень отечности, выявить возможный дисбаланс в распределении мышечной и жировой ткани по участкам тела. Также информацию, полученную за счет биоимпедансного анализа, используют, чтобы сформировать для пациента персональные рекомендации по коррекции питания, физической активности и образа жизни в целом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.