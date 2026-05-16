Андреева и Шнайдер стали финалистами теннисного турнира в Риме в парном разряде

Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Риме в парном разряде, уверенно обыграв представительницу США Джессику Пегулу и австралийку Сторм Хантер.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.
За первое место Андреева и Шнайдер поборются с испанкой Кристиной Букши и американской Андреева и Шнайдер.
Андреевой 19 лет, Шнайдер 22 года. Они стали серебряными призерами в парном разряде в ходе Олимпийских игр в Париже, а также выиграли в парах два трофея WTA в 2025 году.
