Новая вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни уже 80 человек

В ответ на текущую вспышку в ДРК, ВОЗ мобилизовала специалистов для поддержки местных властей в расследовании и координации мер реагирования. Особую тревогу вызывает тот факт, что вспышка затронула густонаселенные и труднодоступные районы, что значительно повышает риск дальнейшего распространения. Подтверждением этого является случай смерти пациента из ДРК, зарегистрированный в соседней Уганде. Эта вспышка является 17-й по счету с момента первого обнаружения Эболы в ДРК в 1976 году.