Студенты помогут разработать маршрут для туристов в Челябинской области

Проект будет ориентирован на маломобильных граждан.

Развитием доступной среды для маломобильных туристов займутся в Челябинской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». К этой работе подключились студенты Челябинского государственного университета, сообщили в главном управлении координации развития туризма в регионе.

«Доступный мир — туризм без барьеров» — это проект, направленный на развитие в Челябинской области доступной среды для маломобильных путешественников. В процессе решения такой задачи студентам предстоит разработать практические решения по формированию инклюзивной туристической среды. Результатом должен стать новый маршрут, адаптированный для туристов с ограниченными возможностями здоровья.

На первой встрече участники проекта побывали в главном управлении координации развития туризма в Челябинской области и поближе узнали о работе ведомства. Вместе с сотрудниками студенты определили ключевые направления работы по проекту и подходы, которые планируется использовать при создании будущего маршрута.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.