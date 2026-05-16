В США откроется первая клиника по возвращению исходного пола детям

В Техасе планируют открыть первую в США клинику, которая будет заниматься возвращением исходного пола детям, ранее прошедшим процедуру его изменения. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на заявление генерального прокурора штата Кена Пакстона.
Телеканал уточняет, что данное решение было принято после многолетнего расследования деятельности детской больницы Техаса, которая предоставляла медицинские услуги трансгендерной* молодежи. В результате этого расследования было достигнуто соглашение между больницей и следствием.
NBC не приводит подробностей о том, какие именно услуги по возврату исходного пола будут предлагаться в клинике. Однако телеканал отмечает, что процесс обратного перехода включает в себя отказ человека от самоидентификации как трансгендера* или прекращение медицинского перехода.
Также сообщается, что в течение первых пяти лет работы клиника будет предоставлять услуги по детрансгендерному* переходу бесплатно. Сколько пациентов будет у клиники, и как много детей успели совершить непоправимые ошибки — не указано.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2020 году в США вышла книга, в которой приведены результаты исследования трансгендерной* истерии. В ней указано, что многие подростки в Америке меняли пол ради привлечения внимания, и навсегда ломали себе жизни.
* — часть движения ЛГБТ, запрещенного в России и признанного экстремистским.