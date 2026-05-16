Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что соскучился по «иранским фейерверкам» в ОАЭ, говоря об атаках Ирана по государству. Об этом он написал в социальных сетях.
«Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — отметил Дуров.
Предприниматель похвалил работу сил противовоздушной обороны в ОАЭ, которая «блестяще справилась» с атаками со стороны Ирана. По словам Дурова, жители Эмиратов, даже не платя налоги, имеют лучшую защиту на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны ВС Ирана. Также армия государства заявляла о запуске четырех крылатых ракет со стороны Тегерана.