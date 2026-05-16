«Автотор-Арена» станет главной площадкой Российско-Китайских игр в Калининграде

С 24 по 31 мая во дворце спорта «Автотор-Арена» в Калининграде пройдут соревнования в рамках X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Комплекс, построенный компанией «Автотор» и введённый в эксплуатацию в 2020 году, определён организаторами как центральная площадка турнира. Здесь пройдут соревнования по боксу, самбо, синхронному плаванию, спортивной борьбе, скалолазанию, ушу и художественной гимнастике.
Дворец спорта, по оценке министерства спорта России, обладает всей инфраструктурой, необходимой для проведения столь разнообразной программы. Остальные виды спорта, включённые в Игры, распределены по другим объектам региона: дворцу спорта «Янтарный», ФОКу «Атлант» в Светлом, МФЦ «Созвездие», спортшколе № 7 и временному стадиону для пляжного волейбола в центре Калининграда.
Общая площадь «Автотор-Арены» превышает 42 тысячи квадратных метров, что делает её одним из крупнейших спортивных комплексов в Северо-Западном федеральном округе. Объём инвестиций в строительство и оснащение составил более 2,6 миллиарда рублей. Инициатором проекта и основным инвестором выступил основатель и главный акционер компании «Автотор» Владимир Щербаков.
Технические возможности комплекса позволяют принимать соревнования самого высокого уровня. Бассейн «Автотор-Арены», где пройдут старты синхронисток, соответствует олимпийским стандартам и оснащён передвижной платформой с подъёмным дном. Это инженерное решение позволяет регулировать глубину чаши — от мелководья для обучения до двух с лишним метров для официальных соревнований. Для художественной гимнастики подготовлен универсальный зал с регулируемым освещением и специальным покрытием, соответствующим требованиям международных федераций.
Особое внимание организаторов приковано к крытому скалодрому «Автотор-Арены». Его высота достигает 17 метров, и он считается одним из крупнейших в России. Трассы сертифицированы для проведения всероссийских и международных турниров. Во время Игр здесь выступят молодые скалолазы из России и Китая. Показательные выступления по самбо также пройдут на «Автотор-Арене» — этот вид спорта недавно получил олимпийское признание, и его включение в демонстрационную программу Игр, как заявил министр спорта России Михаил Дегтярёв, призвано расширить географию самбо.
Всего в Играх примут участие более 700 человек — спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Возраст участников — от 11 до 20 лет. Программа включает 12 видов спорта. Соревнования приурочены к 80-летию Калининградской области, которое регион отмечает в 2026 году.
Как отметил Михаил Дегтярёв на презентации Игр на ВДНХ, Российско-Китайские молодёжные игры за 20 лет своего существования стали важным этапом международной карьеры для многих спортсменов. В этом году, по его словам, соревнования пройдут на высоком уровне благодаря, в том числе, качественной инфраструктуре. Впервые в истории Игр будут организованы телевизионные трансляции всех соревнований.