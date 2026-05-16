Полиция задержала наркозакладчиков и изъяла 416 граммов веществ за один день

Основная цель — выявлять и пресекать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Полицейские задержали двоих граждан, которые оборудовали пять тайников с «солью» и метилэфедроном. Общая масса закладок — 3 грамма. При личном досмотре у одного из задержанных нашли ещё 17 граммов наркотика.
На территории садового общества задержали местного жителя. У него изъяли 109 граммов амфетамина. Дома у него нашли ещё 14 граммов этого же вещества.
В том же садовом обществе задержали ещё одного злоумышленника. У него — 24 грамма «соли» для закладок. Дома — ещё 245 граммов.
В лесополосе у улицы Суздальской задержали мужчину с 3,6 грамма «соли», приготовленной к сбыту.
Общая масса изъятых наркотиков — около 416 граммов. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Кроме того, выявили 23 человека, употребляющих наркотики. С ними провели профилактические беседы. На девятерых составили протоколы по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.