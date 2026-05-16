Чемпионка Бельгии по велоспорту Йильке Михильсен умерла в 19 лет

Бельгийская велогонщица и чемпионка страны среди юниоров Йильке Михильсен скончалась в возрасте 19 лет из-за онкологического заболевания. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в ее личном блоге.

— Не жаловаться, просто наслаждаться. 1 мая 2007 года — 15 мая 2026 года, — говорится в последней записи Михильсен.

В 2023 году девушке диагностировали саркому Юинга — агрессивную форму рака кости. После года лечения болезнь ослабла, но в марте 2025 года рак вернулся, передает портал Eurosport.

Йильке Михильсен считали одним из величайших талантов Бельгии. В 2022 году она завоевала национальный чемпионат в своей возрастной группе на шоссе, а спустя год — соответствующий титул в индивидуальной гонке на время. На треке она выиграла чемпионат Бельгии в категории омниум.