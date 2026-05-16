Чемпионка Бельгии по велоспорту Йильке Михильсен умерла в 19 лет

Йильке Михильсен считали одним из величайших талантов Бельгии. В 2022 году она завоевала национальный чемпионат в своей возрастной группе на шоссе, а спустя год — соответствующий титул в индивидуальной гонке на время. На треке она выиграла чемпионат Бельгии в категории омниум.