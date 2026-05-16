Российским компаниям предложили строить контейнерные суда на китайских верфях

Как уточняется в сообщении по итогам делового совета Дальнего Востока России и северо‑востока КНР, проект может быть реализован с привлечением финансирования российских и китайских институтов развития. Предложение направлено на расширение сотрудничества в судостроительной сфере и развитие транспортной инфраструктуры.