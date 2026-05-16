В Свердловской области проведут онлайн-курсы для предпринимателей

Начинающие бизнесмены из Свердловской области, а также предприниматели, которые хотят научиться современным инструментам продвижения, смогут пройти бесплатный онлайн-курс при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Всего на обучение наберут два потока слушателей, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Бесплатное обучение для бизнесменов региона проведет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Первый поток образовательной программы пройдет с 18 по 28 мая, второй — с 1 по 11 июня.
Для участия необходима предварительная регистрация. На курсах слушателям расскажут, как сгенерировать коммерчески перспективную идею, сформировать маркетинговую стратегию и построить финансовый план. По итогам обучения участники разработают план запуска, масштабирования своего дела и защитят бизнес-проекты.
«Мы запускаем курсы для начинающих предпринимателей и специализированные практикумы, которые помогают сразу выйти на реализацию проектов. За год у нас проходит несколько потоков “Стартуй уверенно”, сейчас идет регистрация на первые два», — отметил директор фонда Валерий Пиличев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.