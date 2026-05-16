Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области проведут онлайн-курсы для предпринимателей

Первый поток стартует уже 18 мая.

Источник: Национальные проекты России

Начинающие бизнесмены из Свердловской области, а также предприниматели, которые хотят научиться современным инструментам продвижения, смогут пройти бесплатный онлайн-курс при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Всего на обучение наберут два потока слушателей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Бесплатное обучение для бизнесменов региона проведет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Первый поток образовательной программы пройдет с 18 по 28 мая, второй — с 1 по 11 июня.

Для участия необходима предварительная регистрация. На курсах слушателям расскажут, как сгенерировать коммерчески перспективную идею, сформировать маркетинговую стратегию и построить финансовый план. По итогам обучения участники разработают план запуска, масштабирования своего дела и защитят бизнес-проекты.

«Мы запускаем курсы для начинающих предпринимателей и специализированные практикумы, которые помогают сразу выйти на реализацию проектов. За год у нас проходит несколько потоков “Стартуй уверенно”, сейчас идет регистрация на первые два», — отметил директор фонда Валерий Пиличев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.