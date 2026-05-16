В Волгограде ударный аттракцион сводит с ума жильцов МКД у парка «Героев-Лётчиков»

В Дзержинском районе Волгограда жители многоквартирных домов у парка «Героев-Лётчиков» потеряли покой после завершения очередного этапа обновления зоны отдыха. По заказу муниципалитета здесь был установлен на детской площадке музыкальный аттракцион. Специалисты закрепили на железной раме уличные ударные инструменты.

— Находится в квартирах стало практически невозможно. В частности, я проживаю в многоквартирном доме № 15 г на бульваре 30 летия Победы. Сейчас пришла жаркая погода, а мы не можем открыть окна. Шум стоит нереальный, — рассказала местная жительница Любовь.

По словам женщины, днём ещё хоть как-то можно стерпеть звон уличных инструментов. Многие жильцы на работе, кого-то выручают фоновые уличные звуки. Последние немного притупляют восприятие акустики «чудо»-устройства. Однако ночью, в практически полной тишине, меломанские эксперименты загулявших подростков и выпивших компаний не дают сомкнуть глаз.

— Никогда до этого не думала, что у наших людей такая одержимая тяга к музыке. Паломничество к этим инструментам происходит ночами напролёт. Не помогают ни вызовы полиции, ни жалобы в администрацию, — добавила волгоградка.

Местные жители уверены, что при установке данного аттракциона власти явно не рассчитали уровень шума и дальность до близлежащих домов. Горожане требуют, чтобы муниципалитет либо нашёл способ ограничить доступ третьих лиц к устройству в ночное время, либо подыскал для него более подходящее место подальше от жилых массивов.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также представить своё видение решения проблемы шумовых атак на жителей прилегающих к парку многоэтажек.

Фото: читатели ИА «Высота 102».