В Истринском округе Подмосковья высадят 220 тысяч цветов

Более 220 тыс. саженцев петунии, бегонии, настурции и других цветов высадят для украшения общественных пространств в муниципальном округе Истра в Московской области. Масштабные работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Яркие растения уже украсили скверы, Центральный городской парк, клумбы около Дома Ветеранов в Истре. Как отметили в министерстве, только на оформление территории у памятника на улице Советской ушло почти 9 тыс. саженцев. Специалисты также приведут в порядок клумбы на круговых перекрестках Истры.
Продолжают высаживать цветы и в других населенных пунктах округа. На протяжении всего летнего сезона специалисты дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства будут ухаживать за растениями и при необходимости обновлять их.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.