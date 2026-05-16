Благоустройство сквера имени Ступина стартовало в Арзамасе

Благоустройство сквера имени А. В. Ступина стартовало в Арзамасе, об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
Проект приурочен к 250-летию со дня рождения академика — основателя первой в России провинциальной школы живописи.
Территорию выбрали сами жители по итогам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На площади 0,3 га появится выставочная аллея с мольбертами, ландшафтная зона с новыми деревьями, кустарниками и многолетними цветниками, главная входная группа с макетом школы Ступина, современное освещение и система видеонаблюдения.
Завершение благоустройства запланировано на начало осени.
Напомним, ранее в Арзамасе после благоустройства открыли новое общественное пространство — Гайдаровский пруд.