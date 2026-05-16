Нижегородский ФК «Волна» дома одолел «Салют Белгород»

Матч в Заволжье завершился со счётом 2:1.

Источник: Нижегородская правда

В очередном матче первенства России (дивизион «Б», группа 3) футболисты нижегородской «Волны» одержали очередную победу.

В Заволжье в поединке с крепким клубом «Салют Белгород» наши земляки сделали неплохой задел в первом тайме благодаря голам Евгения Рагулькина и Гочи Гогричиани. Во втором тайме гости отыграли один мяч, но волжане уверенно довели дело до победы — 2:1.

После 8 туров лидирует «Спартак» из Тамбова, набравший 22 очка. На один балл меньше у нижегородцев.

23 мая «Волна» сыграет в Обнинске с «Квантом», который идёт на последнем, 16-м месте.

