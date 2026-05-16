Il Giornale: машина въехала в группу людей в центре итальянского города Модена

В центре итальянского города Модена автомобиль въехал в группу людей в субботу, 6 мая. Как сообщает издание Il Giornale, в результате инцидента пострадали по крайней мере 10 человек.
Согласно источнику, во время ЧП за рулем находился 31-летний мужчина. Во время задержания правоохранительными органами нарушитель порядка пытался сбежать с места инцидента. При этом мужчина, по предварительной информации, ударил ножом одного из очевидцев, которые пытались преградить ему путь.
Сейчас правоохранители уточняют общее число жертв в результате инцидента. Согласно источнику, одна из пострадавших женщин потеряла обе ноги после наезда машины.
Ранее KP.RU сообщал, что один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на северо-западе Франции. Машина, в которой находилось два человека, врезалась в террасу пиццерии.