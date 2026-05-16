13 пляжей и 7 зон отдыха будут открыты в Нижнем Новгороде

13 пляжей и 7 зон отдыха будут открыты этим летом в Нижнем Новгороде. Они официально начнут работу с 1 июня.
До этого время специалисты возьмут пробы воды и почвы, обновят песок в местах отдыха, установят аншлаги, урны, а также проведут ремонт лежаков и раздевалок.
Как сообщили в городской мэрии, в водоемах уже работают водолазы аварийно-спасательного отряда — они обследуют и очищают их от скопившегося мусора. Все подготовительные мероприятия планируется завершить до 25 мая.
При этом проверять воду на пляжах будут ежедневно в течение всего сезона, до августа.