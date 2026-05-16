В Хасавюртовском районе Дагестана расчистили русло реки

Важные водные объекты Хасавюртовского района Дагестана — русло реки Акташ и мелиоративные межхозяйственные каналы — привели в порядок во время субботника, который прошел по нацпроекту «Экологическое благополучие». Подобные мероприятия помогают снизить риски подтоплений, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В субботнике на территории сел Адильотар, Кадыротар и Тутлар приняли участие сотрудники министерства, администрации района, общественники и волонтеры со всей республики. С помощью экскаваторов и грузовых автомобилей они расчистили каналы и устье реки от старых пней, деревьев и мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.