В Чечне начали проверку после конфликта бойца ММА с соседками

Недоброжелателям Чечни «хотелось бы, чтобы в нашем регионе сложилась ситуация, при которой женщины не защищены», но в республике женщины защищены законом, нормами религии и традициями народов, заявил вице-премьер правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку и виновный понесет заслуженное наказание», — добавил он (цитата по ТАСС).