В Чечне начали проверку после конфликта бойца ММА с соседками

Боец MMA Джихад Юнусов напал на двух женщин в Грозном.
Полиция Чечни проверит сообщения о нанесении побоев женщинам бойцом ММА Джихадом Юнусовым, сообщили ТАСС в управлении МВД по региону.
«Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сказано в сообщении.
Недоброжелателям Чечни «хотелось бы, чтобы в нашем регионе сложилась ситуация, при которой женщины не защищены», но в республике женщины защищены законом, нормами религии и традициями народов, заявил вице-премьер правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку и виновный понесет заслуженное наказание», — добавил он (цитата по ТАСС).
РБК отправил запрос в МВД Чечни.
Утром 16 мая в соцсетях появилось видео, снятое в одном из подъездов Грозного — с конфликтом между Юнусовым и местной жительницей. Спор возник из-за камеры видеонаблюдения на лестничной клетке. Устройство, по словам спортсмена, направлено на вход в его квартиру.
В ходе ссоры Юнусов выплеснул напиток в лицо женщине, кинул в нее пустой стаканчик, и затем несколько раз нанес ей удары. Он также атаковал девушку, которая попыталась вмешаться и защитить пострадавшую.
Юнусов — профессиональный боец, уроженец Грозного, дебютировал в ММА в 2012 году. После распространения видеозаписи с побоями чеченский бойцовский клуб «Ахмат» исключил Юнусова — решение принял сын главы региона Рамзана Кадырова, министр спорта Ахмат Кадыров.
«Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом», — говорится в сообщении «Ахмата».
