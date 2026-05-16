Учительница в Британии умерла на глазах учеников во время экзамена

В британском Винчестере 40-летняя заведующая кафедрой бизнеса и информатики Бэмфорд потеряла сознание и скончалась на глазах у учеников во время экзамена. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила местная газета The Mirror.

Трагедия произошла во время утреннего экзамена в школе King’s School. После произошедшего к зданию школы срочно вылетел санитарный вертолет, а также прибыли полицейские и врачи.

— К сожалению, женщина в возрасте около 40 лет скончалась на месте происшествия. Ее родственники уведомлены. Смерть не рассматривается как подозрительная, готовится дело для передачи в коронерскую службу, — говорится в заявлении полиции Хэмпшира.

Позднее сотни учеников отдали дань уважения учительнице. Они оставили множество открыток с соболезнованиями вблизи здания школы, передает газета.

