Халявный ChatGPT для всей страны: Мальта запускает первую в мире ИИ-программу

Между тем российские пользователи столкнулись с массовыми блокировками в другой нейросети — Claude от компании Anthropic. Сервис начал удалять аккаунты пользователей из России. Своих учётных записей лишились уже несколько сотен человек, среди них — айтишники и предприниматели. Для многих блокировка стала серьёзной проблемой. В личных кабинетах Claude у пользователей хранились рабочие материалы, архитектура сложных проектов, аналитика и наработки, которые создавались месяцами.