В Свердловской области пройдут десятки фестивалей, ярмарок и марафонов

Жители и гости Свердловской области смогут побывать этим летом на музыкальных, спортивных фестивалях и других массовых мероприятиях, сообщили в департаменте информационной политики региона. В соответствии с главными задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» для путешественников обустроили автомобильные и экологические маршруты.
Подготовку к предстоящему туристическому сезону в Свердловской области обсудили на заседании оперштаба. По словам заместителя губернатора региона Дмитрия Ионина, лето в области — это сезон событийного туризма. Крупнейшими мероприятиями станут мотофестиваль «Движение Урал», музыкальные фестивали Ural Music Night и «Безумные дни», горный марафон «Конжак», забег «Тагил ультра трейл», гастрономический фестиваль трубочек в Первоуральске, Международный книжный фестиваль «Красная строка», XXIV межрегиональная «Ирбитская ярмарка».
«Помимо сохранения и развития существующих объектов показа и туристской инфраструктуры, создания новых точек притяжения, важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям региона была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия, все объекты туристской инфраструктуры были доступны для каждой категории туристов», — отметил Дмитрий Ионин.
В преддверии туристического сезона в Свердловской области продолжают аттестацию гиды и инструкторы-проводники. Для любителей автопутешествий подготовили семь автомобильных маршрутов. Туристы, предпочитающие передвигаться на поезде, смогут воспользоваться дополнительными железнодорожными маршрутами. А ценители долгих прогулок — пешими маршрутами общей протяженностью около 120 км.
