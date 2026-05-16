Эксперт Балынин рассказал, как получить 440 тысяч рублей из пенсионных накоплений

Россияне могут получить пенсионные накопления одной выплатой размером почти 440 тысяч рублей в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.