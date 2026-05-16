Эксперт Балынин рассказал, как получить 440 тысяч рублей из пенсионных накоплений

Россияне могут получить пенсионные накопления одной выплатой размером почти 440 тысяч рублей в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
— Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — уточнил эксперт.
Он добавил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера возрос до 16 288 рублей, поэтому для единоразового получения средств размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен составлять не более 1628,8 рубля.
По словам Балынина, россияне получат все свои накопления единовременно, если их сумма меньше или равняется 439 776 рублям. В частности, при балансе в 85 тысяч рублей всю сумму выплатят сразу, передает РИА Новости.
В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что при условии ежегодных взносов в Социальный фонд России в максимальном размере в течение 30 лет самозанятые граждане могут рассчитывать на пенсию до 50 593 рублей.