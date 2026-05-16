Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Балынин рассказал, как получить 440 тысяч рублей из пенсионных накоплений

Россияне могут получить пенсионные накопления одной выплатой размером почти 440 тысяч рублей в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Россияне могут получить пенсионные накопления одной выплатой размером почти 440 тысяч рублей в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

— Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — уточнил эксперт.

Он добавил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера возрос до 16 288 рублей, поэтому для единоразового получения средств размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен составлять не более 1628,8 рубля.

По словам Балынина, россияне получат все свои накопления единовременно, если их сумма меньше или равняется 439 776 рублям. В частности, при балансе в 85 тысяч рублей всю сумму выплатят сразу, передает РИА Новости.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что при условии ежегодных взносов в Социальный фонд России в максимальном размере в течение 30 лет самозанятые граждане могут рассчитывать на пенсию до 50 593 рублей.