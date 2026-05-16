Не ждите, звоните в скорую: Врач предупредила о симптоме-предвестнике инсульта

По словам медика, о приближающемся инсульте могут говорить резкая и неожиданная головная боль, а также сильное головокружение, особенно если к ним добавляются тошнота, рвота и чувство вращения. Другие тревожные сигналы: необъяснимая слабость, перекос лица (когда один уголок рта опускается и улыбка становится кривой), проблемы с движением и потеря ориентации во времени или пространстве.