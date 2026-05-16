В Бакале Челябинской области откроют площадку для детей

Там уложат безопасное покрытие, смонтируют освещение, установят оборудование для игр и скамейки.

Источник: Национальные проекты России

Современная детская площадка с безопасным покрытием появится на улице Пугачева в городе Бакале Челябинской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Концепция вошла в программу благоустройства по результатам предварительного голосования местных жителей, сообщили в администрации Саткинского района.

На месте будущей площадки уже провели основные предварительные работы. Территорию подготовили для асфальтирования и последующей укладки специальной резиновой крошки, которая обеспечит безопасность детей. Кроме того, рабочие приступили к монтажу системы наружного освещения, которая позволит ребятам пользоваться игровым пространством и утром, и вечером.

В ближайшие недели на площадке установят оборудование для игр, скамейки для отдыха. На финальном этапе подрядчик благоустроит прилегающую территорию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.