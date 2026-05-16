ХАМАС подтвердил данные о гибели главы своего военного крыла в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС подтвердило данные о гибели главы своего военного крыла «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Изз ад-Дина аль-Хаддада в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении представителей движения.
«Изз ад-Дина аль-Хаддад погиб в результате израильского удара по сектору Газа», — сообщает ХАМАС.
Согласно заявлению, вместе с лидером военного крыла погибли его жена и дочь. Другие подробности инцидента не уточняются.
Также, по данным ЦАХАЛ, в Хан-Юнисе был ликвидирован командир разведки ХАМАС Мухаммед Абу Шахлы, который входил в высшее командование бригады.
