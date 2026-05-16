Машина влетела в толпу людей в Италии, 10 человек пострадали

В городе Модена в итальянской области Эмилия-Романья автомобиль въехал в группу людей, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила местная газета ll Giornale.
По данным журналистов, за рулем машины находился 31-летний мужчина. При задержании он попытался сбежать, в ходе чего нанес удар ножом человеку, который стоял у него на пути.
— Пока я пытался помочь женщине с ампутированными ногами, он (водитель — прим. «ВМ») убежал. Я погнался за ним, и тем временем за мной последовали еще четыре или пять человек. Он скрылся за грудой машин, а затем выскочил с ножом в руке. Он что-то бормотал, но не был итальянцем, — рассказал очевидец Лука Синьорелли.
Точное количество жертв аварии уточняется. Согласно данным правоохранителей, восемь человек получили ранения, четыре из них — серьезные. Кроме того, одна из пострадавших лишилась ног, передает газета.
4 мая монстр-трак въехал в толпу зрителей на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии. В результате случившегося минимум два человека погибли и еще 37 получили ранения. Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с трагедией.