Проклятие настигнет: архиепископ предрек вору черепа святой жуткое несчастье

Суд чешского города Ческа-Липа отказался заключать под стражу мужчину, подозреваемого в похищении 800-летнего черепа святой Здиславы. Несмотря на тяжесть совершенного преступления и предупреждения церкви о неминуемой божьей каре, злоумышленник будет дожидаться приговора на свободе.

«Кража в священном пространстве и особенно кража мощей святых — это действительно серьезное дело. Мы верим, что люди, чьи это останки, живут и действуют. Мы молимся им», — сообщил пражский архиепископ Станислав Пшибыл в интервью CNN Prima News. Глава католической церкви подчеркнул, что святотатство является смертным грехом, который неизбежно влечет за собой мистические последствия для виновного.

«Так бы могло случиться и так, что этого вора настигнет какое-то проклятие, несчастье. Это не угроза, это реальность, такое случается», — добавил архиепископ, комментируя действия преступника.

По данным следствия, подозреваемый не просто украл реликвию из базилики святого Лаврентия и святой Здиславы, но и залил её бетоном, готовясь к захоронению. Полиции удалось оперативно выследить и изъять мощи. В случае признания вины мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения, однако на данный момент суд не счел нужным изолировать его от общества.

Слова архиепископа о возможном проклятии опираются на мрачную историю, связанную с этой святой. Как сообщает издание Deník.cz, в девяностых годах в ходе съемок фильма «В гербе львицы» о жизни Здиславы из Лемберка съемочную группу преследовал злой рок. Культовые актеры Йозеф Кемр и Мартин Ружек, исполнившие в картине свои последние роли, тяжело заболели во время работы и скончались в год премьеры. Теперь в Чехии опасаются, что осквернитель, поднявший руку на святыню ради наживы, станет следующей жертвой мистической кары.