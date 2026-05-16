Проклятие настигнет: архиепископ предрек вору черепа святой жуткое несчастье

Слова архиепископа о возможном проклятии опираются на мрачную историю, связанную с этой святой. Как сообщает издание Deník.cz, в девяностых годах в ходе съемок фильма «В гербе львицы» о жизни Здиславы из Лемберка съемочную группу преследовал злой рок. Культовые актеры Йозеф Кемр и Мартин Ружек, исполнившие в картине свои последние роли, тяжело заболели во время работы и скончались в год премьеры. Теперь в Чехии опасаются, что осквернитель, поднявший руку на святыню ради наживы, станет следующей жертвой мистической кары.