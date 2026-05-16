Клуб «Ахмат» исключил бойца ММА Юнусова после избиения двух женщин

Действия Юнусова в «Ахмате» были охарактеризованы как «неприемлемые» и «противоречащие моральным, духовным и этическим принципам, которыми руководствуется республиканский бойцовский клуб. В заявлении клуба также подчёркивается, что “для чеченского народа бережное отношение и уважение к старшим, особенно к женщинам, всегда являлись и остаются первостепенными ценностями”.
«Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом», — отметили в клубе «Ахмат».
Инцидент произошёл в одном из подъездов Грозного. На распространившемся в соцсетях видео видно, как между мужчиной и женщиной возникает словесная перепалка из-за камеры видеонаблюдения. Юнусов требует убрать устройство, так как оно снимает дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул напиток женщине в лицо, а затем начал её избивать. Кроме того, он нанёс побои девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую.
