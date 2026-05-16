Странное пятно на языке оказалось симптомом рака у 42-летней женщины

42-летняя медсестра Рэйчел Пассарелла едва не умерла после того, как врачи несколько месяцев принимали рак языка за обычную язву во рту. Историю женщины опубликовал журнал People.
По словам американки, всё началось осенью 2025 года, когда она заметила на языке небольшое красное пятно. Рэйчел решила, что это обычная язва, появившаяся на фоне сильного стресса после тяжёлого расставания.
Женщина несколько раз обращалась к врачам и стоматологам, однако специалисты уверяли её, что поводов для тревоги нет. Несмотря на это, пятно не исчезало, а со временем стало больше и начало причинять сильную боль. Из-за проблем с приёмом пищи Рэйчел начала терять вес.
Только спустя полгода один из стоматологов настоял на дополнительном обследовании. Биопсия показала плоскоклеточный рак языка второй стадии.
После постановки диагноза женщине пришлось перенести тяжёлую операцию: врачи удалили часть языка и около 40 лимфоузлов на шее. Позже у пациентки произошёл разрыв язычной артерии, из-за чего она потеряла примерно пятую часть объёма крови и оказалась в реанимации.
Сейчас Рэйчел проходит восстановление и занимается с логопедами, чтобы заново научиться нормально говорить. Женщина призывает людей не игнорировать язвы и пятна во рту, которые долго не проходят, и добиваться дополнительных обследований, даже если врачи считают симптомы «безобидными».
