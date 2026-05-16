Преображение левого берега Сатиса продолжается в Сарове, об этом сообщается в канале администрации города в национальном мессенджере MAX.
Напомним, что в прошлом году заявка городской администрации одержала победу в федеральном конкурсе и получила софинансирование на реализацию проекта. Его концепция — максимальное сохранение природы и создание зоны спокойного отдыха.
Планируется, что там появится новое освещение, беседки, сходы к воде со смотровыми зонами, места для концертов и лекций, детские игровые и спортивные площадки и так далее.
«Уже на данный момент проложены экотропы для неспешных прогулок через лес, тропиночные сети, уложено травмобезопасное бесшовное покрытие для детских пространств. Установлено освещение и система видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.
Напомним, сквер в поселке Новинки включен в список территорий, претендующих на первоочередное благоустройство в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».