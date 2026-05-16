Спасённый в водах Балтики горбатый кит найден мёртвым у берегов Дании

В четверг датский телеканал TV2 рассказал об обнаружении у берегов острова Анхольт крупного кита длиной 10−15 метров. Экологи предположили, что это может быть Тимми — животное, которое в начале мая выпустили в Северное море после долгой операции по его спасению. До этого он около месяца находился на мелководье у побережья Германии.