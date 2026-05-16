Издатель Metal Gear и Silent Hill отключит доступ к своим серверам российским игрокам

Между тем Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к популярным иностранным видеоиграм, включая Battlefield и FIFA. В ведомстве заявили, что сейчас оснований для их блокировки в России нет. Такой ответ прозвучал после сообщений о судебных исках к крупным зарубежным игровым студиям. Речь шла о компаниях, которые отказались локализовать персональные данные российских пользователей на территории РФ.