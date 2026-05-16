Горбатого кита Тимми нашли мертвым у берегов Дании

Мертвый кит, найденный у берегов Дании, оказался горбатым китом Тимми, который ранее несколько раз застревал на мелководье у берегов Германии. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на представителя Датского ведомства по охране окружающей среды Мортена Абильдстрема.
Тушу кита обнаружили у острова Анхольт в проливе Каттегат между Данией и Швецией. По словам Абильдстрема, тело животного длиной около 12 м лежало примерно в 75 м от берега. Специалисты взяли образцы тканей и направят их в лаборатории Германии и Дании, чтобы окончательно подтвердить, что речь идет именно о Тимми.
Местные жители рассказали, что впервые заметили тушу утром 15 мая. По словам отдыхающего Клауса Киркебю, за ночь течение приблизило мертвого кита к берегу еще на несколько сотен метров.
GPS-передатчик, который участники спасательной операции установили ранее на спинном плавнике Тимми, на туше найден не был. При этом, как отмечает Tagesschau, устройство, вероятно, не передавало стабильных данных.
В Датском ведомстве по охране окружающей среды подчеркнули, что окончательные выводы можно будет сделать только после лабораторных исследований. Результаты ожидаются на следующей неделе.
Горбатого кита Тимми впервые заметили у берегов Германии в начале марта 2026 года. В течение нескольких недель кит неоднократно садился на мель в Балтийском море и запутывался в рыболовных сетях. Спасатели и волонтеры несколько раз помогали ему вернуться в воду.
31 марта кит застрял у острова Пель в Мекленбургском заливе. Власти прекратили официальную спасательную операцию из-за тяжелого состояния животного, после чего помощь Тимми продолжили общественные организации.
20 апреля кит смог самостоятельно сняться с мели после подъема уровня воды, однако вместо выхода в Балтийское море ушел вглубь немецких территориальных вод. В конце апреля животное смогли поместить на специально переоборудованную баржу, которая вывезла его из немецких вод в открытое море.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».