В Нижнем Новгороде прошел экологический фестиваль «Круговорот цветов»

Местом притяжения для любителей растений стал Сад мечтателей в «Заповедных кварталах».

Источник: Время

Ольга Ораф — жительница Нижнего Новгорода:

«Взяла филаргонию, фиалочку и какое-то необычное, прекрасное, колючее растение. Посмотрим, что вырастет».

И так мог сделать любой посетитель экологического фестиваля «Круговорот цветов» (0+) в Саду мечтателей «Заповедных кварталов» на улице Короленко Нижнего Новгорода. Одни приносят, чтобы поделиться, другие забирают. И все совершенно бесплатно.

Анастасия — жительница Нижнего Новгорода:

«Просто поделиться своими растениями, излишками. У меня очень много дома растений. Вот принесла».

Михаил Ципкайкин — житель Нижнего Новгорода:

«Мне очень нравятся цветы. Когда они стоят в доме, то очень украшают дом. Дом кажется более уютным и спокойным. Цветы как члены семьи».

Главное требование, чтобы растения были ухоженными и здоровыми. Да и сопутствующий садовый инвентарь — от инструмента до цветочных горшков — тоже принимается. Одним словом, круговорот, в данном случае растительности, и приятное общение тех, кто в теме и кому не скучно.

Эльвира Сайфулина — руководитель АНО «Экологическое мышление»:

«Наша основная задача — формирование культуры, когда люди дают вещам и цветам вторую жизнь. Мы проводим такие фестивали — круговорот вещей на 20 тем. Сегодня — цветы и растения. Наша цель, чтобы люди научились отдавать лишнее, другие взять, что нужно. Иногда это просто азарт и интерес».

Евгения Джабазян — заместитель руководителя проекта «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»:

«Это однозначно мероприятие, которое должно проходить в “Заповедных кварталах”. Это уникальная территория. Здесь были бесконечные сады, как у Максима Горького в повести “Детство”. Когда к нам обратились с такой прекрасной инициативой провести цветочный фестиваль, мы с радостью предоставили свою площадку».

Организатором такого цветочного фестиваля выступило АНО «Экологическое мышление». А сам проект назван весьма символически — «Нижний Новгород — экологическая столица». Цветочно-растительный бум в теплый выходной день поддержали десятки нижегородцев. А сами организаторы намерены и дальше давать возможность получить вещам вторую жизнь, да и растениям обрести новых владельцев.