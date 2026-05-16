В Нижнем Новгороде прошел экологический фестиваль «Круговорот цветов»

Ольга Ораф — жительница Нижнего Новгорода:
«Взяла филаргонию, фиалочку и какое-то необычное, прекрасное, колючее растение. Посмотрим, что вырастет».
И так мог сделать любой посетитель экологического фестиваля «Круговорот цветов» (0+) в Саду мечтателей «Заповедных кварталов» на улице Короленко Нижнего Новгорода. Одни приносят, чтобы поделиться, другие забирают. И все совершенно бесплатно.
Анастасия — жительница Нижнего Новгорода:
«Просто поделиться своими растениями, излишками. У меня очень много дома растений. Вот принесла».
Михаил Ципкайкин — житель Нижнего Новгорода:
«Мне очень нравятся цветы. Когда они стоят в доме, то очень украшают дом. Дом кажется более уютным и спокойным. Цветы как члены семьи».
Главное требование, чтобы растения были ухоженными и здоровыми. Да и сопутствующий садовый инвентарь — от инструмента до цветочных горшков — тоже принимается. Одним словом, круговорот, в данном случае растительности, и приятное общение тех, кто в теме и кому не скучно.
Эльвира Сайфулина — руководитель АНО «Экологическое мышление»:
«Наша основная задача — формирование культуры, когда люди дают вещам и цветам вторую жизнь. Мы проводим такие фестивали — круговорот вещей на 20 тем. Сегодня — цветы и растения. Наша цель, чтобы люди научились отдавать лишнее, другие взять, что нужно. Иногда это просто азарт и интерес».
Евгения Джабазян — заместитель руководителя проекта «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»:
«Это однозначно мероприятие, которое должно проходить в “Заповедных кварталах”. Это уникальная территория. Здесь были бесконечные сады, как у Максима Горького в повести “Детство”. Когда к нам обратились с такой прекрасной инициативой провести цветочный фестиваль, мы с радостью предоставили свою площадку».
Организатором такого цветочного фестиваля выступило АНО «Экологическое мышление». А сам проект назван весьма символически — «Нижний Новгород — экологическая столица». Цветочно-растительный бум в теплый выходной день поддержали десятки нижегородцев. А сами организаторы намерены и дальше давать возможность получить вещам вторую жизнь, да и растениям обрести новых владельцев.