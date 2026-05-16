Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Ребенок погиб и еще десять жителей пострадали в ДНР из-за атак ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.

— В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, — отметил политик.

Пушилин добавил, что на автодороге Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе региона в результате атаки ударным беспилотником на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1993 года рождения.

Также в Углегорске городского округа Енакиево после атаки вражеского дрона женщина 1962 года рождения оказалась тяжело ранена, написал губернатор в своем Telegram-канале.

22 апреля Денис Пушилин сообщил, что в Селидово Красноармейского муниципального округа ДНР в результате сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мужчина 1955 года рождения. Кроме того, в Ворошиловском районе Донецка после атаки ударного дрона женщина 1996 года рождения получила ранения средней степени тяжести.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше