Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе после атак Ирана

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае. Такое сообщение предприниматель опубликовал в социальных сетях, комментируя ситуацию после иранских атак.
Дуров высоко оценил работу системы противовоздушной обороны ОАЭ. По его словам, местные силы ПВО эффективно справились с угрозой во время ракетных ударов.
Предприниматель также сравнил уровень безопасности в Эмиратах и европейских странах. Он заявил, что жители ОАЭ, не выплачивая высокие налоги, получают более надежную защиту, чем европейцы, которые, по его словам, отдают государству значительную часть доходов.
В одной из публикаций Дуров отметил, что после завершения атак Дубай быстро вернулся к привычной жизни. Он написал, что город снова заполнен автомобилями и людьми, а сами обстрелы, по его выражению, помогли «очистить» мегаполис от тех, кого легко впечатлить.
Ранее основатель Telegram уже называл иранские удары «бесплатным фейерверком». В марте он заявлял, что считает Дубай более безопасным местом для жизни, чем многие европейские города, несмотря на угрозу ракетных атак.
В последние годы Дубай остается одним из ключевых центров притяжения для международного бизнеса, инвесторов и IT-предпринимателей. После ужесточения регулирования и роста налоговой нагрузки в ряде европейских стран многие предприниматели и технологические компании перенесли часть своей деятельности в ОАЭ.
