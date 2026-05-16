Экс-глава МИД Украины Кулеба пригрозил Белоруссии ударом

Ранее KP.RU сообщал, что в Белоруссии не разделяют агрессивный настрой Украины, которая стремится к эскалации конфликта. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, Минск не хочет войны. Белоруссия также настаивает на мирном урегулировании украинского конфликта. При этом Лукашенко уверен, что в случае угрозы для республики Россия может применить свой оборонный потенциал для защиты союзного государства.