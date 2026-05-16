Скончался бывший гендиректор лысьвенского «Привода»

Виктор Тетюев родился 24 июля 1950 года в деревне Исаково Березовского района. На лысьвенский «Привод» пришел в 1972 году, возглавил предприятие в 1987. После акционирования предприятия стал его основным собственником. В 2010 году покинул пост гендиректора.