«Ротор» — «Чайка» — 5:0 под «Команду молодости нашей»

Вдохновлённые этим событием, болельщики и клуб организовали трогательную акцию перед матчем. Церемония открылась выступлением детского хора: юные артисты вышли на поле в белых футболках с фамилией «Пахмутова» и числом 9 на спине и исполнили песню Александры Николаевны «Команда молодости нашей». Весь стадион внимательно слушал первые такты, а затем подхватил мелодию — сначала осторожно, а потом всё громче, пока над ареной не зазвучал мощный общий хор.