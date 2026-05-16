Священник Островский призвал россиянок не носить никабы

Никаб — это не религиозная одежда, а защита от солнца, ветра и песка в пустыне.

Никаб — это не религиозная одежда, а защита от солнца, ветра и песка в пустыне. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал священник Павел Островский. Ношение этого предмета гардероба в России он назвал навязыванием инокультурных традиций.

«Проблема не в инокультурных мигрантах, а в том, что, прибывая в Россию, они пытаются навязывать свои правила, причём не всегда связанные с религией» — подчеркнул Островский.

Священник задался вопросам, какое отношение никаб может иметь к русскому северному народу.

Он напомнил, что для покрытия головы у мусульманок существует хиджаб. Его ношение, как и головного платка в православии, никаких вопросов и проблем не вызывает.

Одежда, полностью скрывающая лицо, по мнению священника, недопустима.

«Примеры, к чему это приводит в странах, где данные явления не пресекаются, всем известны», — резюмировал он.

