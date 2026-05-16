В Калининграде дали старт 21-й «Музейной ночи»

В Калининградской области вчера стартовала «Музейная ночь» — одно из самых масштабных и ожидаемых культурных событий года. В 2026 году акция проходит уже в 21-й раз и посвящена 80-летию образования региона.
Торжественное открытие состоялось 15 мая в Калининградском областном историко-художественном музее. Участников и гостей поприветствовал губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что в этом году к проекту присоединились 20 учреждений культуры по всей области, а сама программа стала особенно символичной для юбилейного года.
Главной темой «Музейной ночи» стало «Родное». Через выставки, концерты, экскурсии, театральные постановки, мастер-классы и квесты музеи рассказывают об истории Калининградской области, людях, которые ее создавали, и событиях, ставших частью общей памяти региона.
По словам губернатора, «Музейная ночь» давно вышла за рамки обычной акции и превратилась в большое культурное пространство, которое объединяет жителей и гостей области.
